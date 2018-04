Peregrinação da Oitava arranca este sábado

Cerca de 90 mil peregrinos da Grande Região são esperados para participar nas cerimónias da Oitava que arranca este sábado, na cidade do Luxemburgo.

A Oitava é, no fundo, uma quinzena de missas celebradas principalmente na Catedral e de procissões que percorrem algumas ruas da cidade. A peregrinação em honra da Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos e padroeira da cidade do Luxemburgo, acontece desde 1966.

A abertura solene da Oitava tem lugar amanhã, às 16h00. Do programa que decorre até dia 6 de maio, destaque para a peregrinação da comunidade portuguesa, no dia 2 de maio, às 19:30, desde a igreja do Sacré-Coeur. A peregrinação será seguida de uma missa que vai ser celebrada, às 20h15.

Durante a Oitava haverá o tradicional mercado com o mesmo nome que vai decorrer na praça Guillaume II e na praça da Constituição.

