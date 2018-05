Peregrinação/Wiltz: Comboios especiais entre Rodange e Wiltz

Os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) informam que, à semelhança dos anos anteriores, vários comboios especiais vão circular amanhã entre Rodange e Wiltz, no âmbito da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

Além dos horários normais, os CFL disponibilizam três comboios especiais durante a manhã, que saem de Rodange às 9:32, às 10:32 e às 11:32, com paragens em cerca de vinte localidades, entre as quais Differdange, Esch-sur-Alzette, Bettembourg e Ettelbruck.

No final do dia, haverá outros três comboios a ligar Wiltz a Rodange, com saídas da cidade nortenha às 17:20, 18:20 e 19:20. Os horários podem ser consultados no site dos Caminhos de Ferro, em cfl.lu. São válidos os bilhetes e passes normais.

Com este reforço da oferta, os CFL querem incentivar os visitantes a optar pelos transportes públicos, de modo a aliviar o trânsito nas estradas. De comboio, o trajeto entre a cidade do Luxemburgo e Wiltz, por exemplo, dura menos de uma hora.

De acordo com os Caminhos de Ferro, são esperadas cerca de 20.000 pessoas, amanhã, em Wiltz.

