Peregrinação/Wiltz: Peregrinos abençoados esta tarde em Esch (C/ÁUDIO)

Arrancam esta terça-feira, no sul do Luxemburgo, as celebrações no âmbito da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Wiltz. Os peregrinos são abençoados hoje na Igreja do Sagrado Coração, em Esch, a partir das 18:30.

De acordo com o padre Rui Pedro, da Missão Católica Portuguesa, o número de peregrinos tem crescido nos últimos anos, embora não haja estatísticas oficiais que o comprovem.

Sobre os pontos altos das celebrações, o pároco destaca um dos momentos mais emocionantes, a bênção dos peregrinos, marcada para as 10:45 de quinta-feria, na Igreja de Niederwiltz

O padre Rui Pedro, da Missão Católica Portuguesa, em declarações à Rádio Latina, sobre os pontos altos da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz.

As celebrações começam mais logo, às 18:30, em Esch, com a missa da bênção e o envio dos peregrinos.

Redação Latina