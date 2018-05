Peregrinos começam a chegar a Wiltz esta tarde

São esperados esta tarde, em Wiltz, os primeiros fiéis que vão marcar presença na peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

O acolhimento dos peregrinos é feito na Igreja de Niederwiltz, entre as 18:00 e as 22:00, sendo que está marcado um rosário intercomunitário para as 20:00.

O programa das celebrações, presididas por Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga, prossegue na quinta-feira, feriado da Ascensão. A Igreja de Niederwiltz estará aberta das 9:30 às 12:00 para confissões, com rosários às 10:00, às 11:30 e às 14:00.

Um dos pontos altos das celebrações acontece às 10:45, quando tiver início a bênção dos peregrinos.

A saída da procissão está marcada para as 14:30, sendo que a missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima “op Baessent” começa uma hora depois. Para as 16:30 está marcada a procissão, rumo à Igreja de Niederwiltz e a Cerimónia do Adeus.

Este ano, a organização apoia o projeto de construção da Capela de Nossa Senhora da Piedade, em Penedo de Janela, na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde.

Redação Latina