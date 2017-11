Pôr em perigo a vida de terceiros deverá ser considerado um delito

Pôr em perigo a vida de terceiros poderá vir a ser sancionado de forma mais severa.

Imagine o seguinte cenário: um automobilista ultrapassa outra viatura, numa estrada nacional perto de uma curva, onde a visibilidade é fraca. De repente, surge outro condutor em sentido contrário, que consegue evitar o choque frontal, desviando o carro para uma ravina, mas saindo ileso do acidente. O condutor que fez a ultrapassagem num local proibido não só desrespeitou o código da estrada, como também pôs em perigo a vida de terceiros.

Embora não tenha causado vítimas, este é um exemplo de comportamento que no futuro poderá vir a ser sancionado com uma pena mais pesada. Um projeto de lei, apresentado esta semana aos membros da comissão jurídica, visa inscrever no Código Penal “o delito de pôr em perigo, de forma deliberada, a vida de terceiros”.

Segundo a lei atualmente em vigor, o automobilista infrator é sancionado com uma multa estipulada pelo código da estrada. Porém, no futuro, a infração será considerada um delito e sancionada com uma multa de 500 a 5000 euros ou com uma pena de prisão entre um mês e três anos. Para que isso aconteça, será no entanto necessário prová-lo, por exemplo através de testemunhas.

Embora as novas infrações digam respeito sobretudo à circulação, poderão vir a abranger outras áreas.

Os deputados da comissão jurídica levantaram algumas dúvidas em relação à implementação do projeto de lei e chamaram a atenção para a dificuldade em provar este tipo de delito.

Redação Latina (Foto: chd.lu)