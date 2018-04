Perseguição policial mortal: Libertado condutor acusado de homicídio involuntário

Cerca de uma semana depois do acidente mortal em Lausdorn, o condutor que despoletou uma perseguição policial na qual um dos agentes perdeu a vida, foi libertado.

O indivíduo tinha sido detido e acusado de homicídio involuntário a 15 de abril, ficando em prisão preventiva. No entanto, no decorrer da semana, os serviços encarregados da investigação falaram com todas as testemunhas suscetíveis de contribuir para esclarecer os contornos do acidente, chegando à conclusão de que a detenção do condutor não se justifica neste momento.

Note-se que o homem, de 37 anos, residente no norte do país, confessou a fuga por conduzir sob o efeito de álcool.

Segundo o Ministério Público de Diekirch, a investigação foi ainda alargada ao polícia que conduzia a carrinha que embateu contra a viatura da polícia, em que um agente morreu e uma mulher polícia ficou gravemente ferida, continuando em estado crítico.

Redação Latina