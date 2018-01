Pessoa resgatada com vida do rio Sauer em Esch-sur-Sûre

O ano novo começou com uma operação de salvamento invulgar no Luxemburgo. Uma pessoa caiu à água, perto da barragem de Esch-sur-Sûre, tendo sido resgatada por uma equipa de 18 nadadores-salvadores da Administração dos Serviços de Socorro.

O alerta de risco de afogamento foi dado pouco depois das 12:30 desta segunda-feira, através de uma chamada para a central de socorro 112.

No local estiveram ainda um helicóptero da polícia, equipas dos centros de intervenção e de socorro (CIS) de Esch-sur-Sûre e de Wiltz e um equipa médica (Samu) do Hospital do Norte.

A vítima, cuja identidade não é revelada, saiu ilesa das águas do rio Sauer.

As autoridades não revelam também em que circunstâncias ocorreu este acidente.

Redação Latina (Foto: Administração de Socorro)