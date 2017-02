Pessoal do lar de idosos de Bettemburgo avança para a greve

Os funcionários do lar de idosos “An de Wisen”, em Bettembourg, vão entrar em greve, na próxima terça-feira.

Na origem da decisão está um conflito entre a direção do lar, gerido pela Sodhexo, e a central sindical OGBL.

A Sodhexo está a elaborar um plano social para despedir 66 dos 204 trabalhadores.

A OGBL qualifica essa intenção de “escandalosa”, já que o lar é financiado com dinheiro público.

A Sodhexo, terá 5,5 milhões de euros de reserva mas, justifica o despedimento coletivo, com problemas de tesouraria.

Esta argumentação é repudiada pela secretária central da OGBL, Nora Back, que convocou, esta tarde, uma greve.

O lar de idosos é uma parceria público-privado. A OGBL já reuniu com o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, que lhe garantiu que não pode haver despedimentos neste setor.

Nora Back diz que o ministro prometeu avançar com uma auditoria detalhada às contas da Sodhexo.

Várias delegações do pessoal, de outras instituições do mesmo setor, têm manifestado, nos últimos dias, o seu apoio e solidariedade com os trabalhadores do lar de idosos de Bettembourg, que vão fazer greve, a partir de terça-feira.

Redação Latina