Pessoas com demência deverão ter mais apoio com a reforma do seguro-dependência

Melhorar os cuidados de saúde destinados às pessoas que sofrem de demência. Deverá ser este o fio condutor da reforma do seguro-dependência, cujos trabalhos parlamentares arrancaram esta semana na Comissão da Segurança Social.

Este seguro destina-se a pessoas que, na sequência de uma doença, perdem a autonomia em coisas básicas do dia-a-dia, como higiene, alimentação ou mobilidade. Entre a população idosa, essas patologias são sobretudo a demência, a doença de Parkinson ou Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo os últimos dados do Governo sobre a matéria, referentes a 2010, a demência afeta cerca de 75% dos beneficiários do seguro-dependência.

A reforma do seguro-dependência deverá, por isso, ser mais direcionada para as pessoas com demência, incluindo, por exemplo, um aumento do número de horas de prestação de cuidados individuais a que o paciente tem direito.

Redação Latina