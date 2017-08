A Polícia Grã-Ducal dá hoje conta de um caso invulgar no Luxemburgo.

Foram ouvidos “vários disparos” ontem à noite em Pétange. Felizmente, o tiroteio não provocou vítimas.

De acordo com as autoridades, “vários tiros foram disparados do interior de um automóvel, na rua Athus”, pouco antes da meia-noite (23:30). As balas atingiram dois veículos que estavam estacionados naquela rua.

O Ministério Público ordenou a realização de uma investigação que está a cargo da Polícia Judiciária.

