Petição em prol do tabaco nas esplanadas tem assinaturas suficientes para ir a debate

A petição pública que exige que o fumo do tabaco não desapareça das esplanadas dos restaurantes já recolheu as assinaturas necessárias para suscitar um debate no Parlamento, disse hoje à Rádio Latina a autora do documento.

A petição – que pode ser assinada até à meia-noite de hoje – contabiliza neste momento cerca de 4.300 subscritores no site do Parlamento (www.chd.lu), aos quais se juntam outros 600 que rubricaram o documento através da versão em papel.

Maria Carella, autora da petição, adiantou à Rádio Latina que foram rececionadas 630 assinaturas em papel. A sua validação implica que a iniciativa popular seja debatida na Câmara dos Deputados.

A petição de Maria Carella surgiu em resposta a outra que exige precisamente o contrário, ou seja, a proibição do tabaco nas esplanadas de restaurantes, que também recolheu mais de 4.500 assinaturas.

