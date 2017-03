Petição exige mais clinicas pediátricas (C/ÁUDIO)

A morte recente do pequeno Enzo, de quatro anos e meio, na clínica para crianças (Kannerklinik), em Strassen, indignou muita gente. A criança faleceu, vítima de gastroenterite aguda, no dia 11 de fevereiro deste ano.

Andrea Spigarelli, um pai de família, morador em Schifflange lançou uma petição pública no site do Parlamento, após a morte do menor.

O documento exige que sejam criadas mais infraestruturas, no país, para permitir diagnósticos mais rápidos, que evitem mais mortes dete tipo.

Para o petitionário “é inaceitável que uma criança morra, porque só há uma clínica pediátria no país, neste caso na cidade do Luxemburgo”.

Como o primeiro diagnóstico é primordial, Spigarelli aponta também para a necessidade de aumentar o número das chamadas “Maison médical pédiatriques”, para que a intervenção seja mais rápida.

Se a petição chegar às 4.500 assinaturas, até 24 de abril, será realizado um debate no Parlamento, com a presença do autor da petição, de deputados e da ministra da Saúde, Lydia Mutsch.

Porém, para Andrea Spigarelli, o mais importante é chamar a atenção para o problema.

