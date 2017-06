Petição exige introdução de uma “licença de paternidade” de 10 dias

Dez dias de licença de paternidade. É isto que reivindica a petição pública 820, que pode ser assinada a partir de hoje no site da Câmara dos Deputados.

O documento, da autoria de Jeremy Di Rosa, pede uma “revalorização da licença extraordinária” destinada aos pais aquando do nascimento de uma criança, defendendo que esta deve passar para dez dias em vez dos atuais dois.

O peticionário reivindica que o pai da criança deve poder estar ao lado da mulher aquando do nascimento do filho, sublinhando que uma mulher fica, em média, 3,5 dias na maternidade depois do parto. Ora, diz o autor da petição, a licença atual de dois dias não chega sequer para acompanhar a mulher durante a sua estadia no hospital.

A petição de Jeremy Di Rosa surge na mesma semana em que se discute o projeto de lei sobre a reforma de uma série de licenças extraordinárias, incluindo a dispensa dos pais aquando do nascimento de um filho. O texto prevê que essa licença passe a ser de cinco dias.

O projeto de lei sobre a matéria foi ontem discutido em sede de comissão parlamentar. De acordo com uma nota publicada no site do Parlamento, o ministro do Trabalho, Nicolas Schmit garantiu aos deputados que “está em curso uma análise para ver até que ponto o Luxemburgo poderá introduzir esta ‘licença de paternidade’”, sobretudo em termos de financiamento.

Os cinco dias continuam a ser insuficientes não só face à petição 820, mas também face a uma proposta de diretiva europeia tornada pública em abril. A iniciativa propõe, tal como a petição, a introdução de uma licença de paternidade de dez dias.

Redação Latina