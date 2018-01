Petição exige isenção fiscal do trabalho extra

Foi lançada uma petição pública que exige uma uniformização do pagamento de horas extraordinárias, no mercado de trabalho. O principal objetivo do documento é isentar essas horas da carga fiscal.

A petição, da autoria de Shirley Becker-Babelot, denuncia a existência de vários critérios na compensação das horas de trabalho, para lá do período legal.

Há empresas que pagam as horas extraordinárias, ao passo que outras compensam o trabalho extra com dias de férias.

Ora, esta discrepância acaba por ter reflexos consideráveis na declaração anual de rendimentos ao fisco.

A petição, dirigida ao Parlamento, pode ser assinada, em papel ou eletronicamente, até ao dia 2 de Fevereiro de 2018.

