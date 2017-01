Petição exige novo centro para menores vítimas de abuso sexual

Foi lançada uma petição, que pode ser assinada no site do Parlamento, sobre a criação de um centro médico especializado no acolhimento de menores vítimas de abuso sexual ou de violência. Uma ideia inspirada no modelo escandinavo. Os interessados podem subscrever o documento até 28 de fevereiro, em www.chd.lu.

De referir que o Governo revelou, recentemente, a intenção de abrir um centro de acolhimento para crianças em risco, semelhante ao modelo “Barnahus”, que vigora nos países do Norte da Europa, nomeadamente na Suécia e na Islândia.

Trata-se de uma instituição multidisciplinar, destinada a crianças vítimas de violência doméstica, abuso sexual, negligência grave ou que tenham presenciado casos de violência conjugal.

No modelo escandinavo, as estruturas de acolhimento oferecem todo o tipo de cuidados médicos e acompanhamento necessários nestes casos (pediatras, psicólogos, psiquiatras, médicos legistas ou mesmo juízes), para que os menores não tenham de andar de serviço em serviço.

Também o depoimento da criança decorre segundo o modelo escandinavo. O menor é ouvido por um psicólogo, no mesmo centro de acolhimento, mediante as instruções do juiz. A sessão é filmada, servindo de testemunho, pelo que a criança não é obrigada a comparecer em tribunal. O objectivo é reduzir o stress da criança.

Redação Latina