Petição para fim do pagamento total das consultas médicas vai a debate

Cerca de 5 700 é o número de assinaturas que a petição pública sobre o pagamento das consultas médicas arrecadou numa semana. A petição reivindica que os pacientes deixem de pagar as faturas das consultas médicas, na totalidade, passando apenas a avançar o valor que não é comparticipado. É o que já acontece, na prática, com os medicamentos aviados nas farmácias e com as sessões de fisioterapia.

O documento é da autoria de Jill Sterba e atingiu esta quinta-feira o número mínimo de assinaturas (4 500) para que o tema seja debatido no Parlamento.

O documento propõe que os pacientes não sejam obrigados a pagar as faturas das consultas, na sua totalidade, já que a Caixa Nacional de Saúde (CNS) reembolsa, depois, grande parte do respetivo montante. Até porque há faturas com valores demasiados avultados para a bolsa dos utentes.

A petição acrescenta que “não se justifica que haja regras diferentes nos pagamentos por conta do beneficiário (“tiers payant”). E, aponta, então, como exemplo a seguir a regra de pagamento dos utentes em vigor nos fisioterapeutas e nas farmácias.

No fundo, a petição exige uma uniformização de critérios nesta matéria.

