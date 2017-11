Petição contra instalação de contadores de eletricidade e gás (C/ÁUDIO)

Há uma petição pública contra a instalação dos contadores, ditos inteligentes (“smart meters”), mais precisamente contra o caráter obrigatório da instalação destes dispositivos.

O autor da petição é o português Filipe Marques Pinto, que emite reservas quanto ao impacto desses contadores na saúde humana.

Filipe Marques Pinto sofre de hipersensibilidade eletromagnética e teme que os contadores, que estão a ser instalados nos lares de todo o país, tenham um impacto nocivo nos cidadãos face à falta de estudos científicos sobre a matéria.

A Rádio Latina pediu uma reação ao diretor do agrupamento de interesse económico “Luxmetering”, que foi criado em 2012 pelos sete gestores da rede nacional de eletricidade e de gás (Sudstroum, Sudgaz, cidades de Ettelbruck, Diekirch e Dudelange, Creos, Eletris) para levar a cabo a substituição dos contadores.

Paul Hoffmann confirma que o único estudo disponível é o do fabricante dos contadores. O Luxemburgo pediu entretanto um estudo independente, cujas conclusões definitivas devem ser divulgadas em breve.

Paul Hoffmann diz que impacto dos novos contadores na saúde não é diferente de qualquer outro aparelho eletrónico que tenhamos em casa e que emita ondas eletromagnéticas, como a Internet sem fios (wi-fi).

Mas, será que o cliente é obrigado a aceitar estes novos contadores de eletricidade e de gás? Por lei, não. Contudo, a legislação obriga os gestores de energia a renová-los. Confrontado com esta situação, Paul Hoffmann diz que os gestores da rede nacional de luz e de gás “não vão forçar a porta dos clientes”.

Ainda segundo este responsável, a Creos terá recibo, até ao momento, “uma centena” de cartas de clientes que rejeitam a instalação dos novos contadores. Hoffmann relativiza o número e volta a garantir que “não há riscos para a saúde”.

Até 2020, cerca de 300 mil contadores de eletricidade e 80 mil de gás deverão ser substituídos pelos novos aparelhos, ditos inteligentes, uma vez que transmitem dados sobre o consumo energético em tempo real. A renovação começou a ser feita em meados de 2016.

A petição pública (número 851) contra a instalação obrigatória dos contadores de eletricidade, gás e água está disponível no site do Parlamento ( www.chd.lu ) até ao dia 20 de novembro. Se até lá recolher 4 500 será organizado um debate sobre a matéria no Parlamento, na presença dos deputados e dos ministros da tutela, neste caso, os ministros da Saúde, Lydia Mutsch, e da Economia, Étienne Schneider.

