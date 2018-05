Petição que quer abolir lista de cães ditos perigosos chegou às 4.500 assinaturas

A questão dos cães ditos perigosos vai ser discutida no Parlamento. A petição pública que exige a abolição da lista de cães potencialmente perigosos conseguiu recolher as 4.500 assinaturas necessárias para que o tema vá a debate na Câmara dos Deputados.

O objetivo da petição, lançada por Fabienne Matagne, é alterar a lei em vigor desde 2008, nomeadamente o capítulo sobre os cães ditos perigosos.

Na prática, a petição reclama que as quatro raças referidas como potencialmente perigosas sejam retiradas da legislação. Porém, defende que os treinos e cursos teóricos continuem a ser obrigatórios, algo que deve abranger “todos os cães suscetíveis de constituir um perigo, independentemente da sua raça”.

O documento defende também que “qualquer cão particularmente agressivo notificado à administração dos veterinários deve ser examinado por um especialista”, cabendo a esse perito determinar se os treinos e cursos teóricos são necessários. As despesas ligadas aos cursos ficariam a cargo do dono do animal.

A autora do documento lembra que vários países europeus, como a Itália e a Holanda, reviram as suas leis sobre os cães potencialmente perigosos, excluindo da legislação as alíneas sobre as raças ditas perigosas. Fabienne Matagne sublinha ainda que ambos os países “alteraram as suas leis, de forma a responsabilizar os donos dos cães, independentemente da raça”.

Redação Latina