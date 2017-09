Petição quer fim das taxas nas farmácias de serviço em urgências com crianças

A taxa suplementar cobrada pelas farmácias de serviço é alvo de uma petição pública, entregue esta manhã à Comissão das Petições.

O autor da iniciativa é Mike Gira, que reivindica a abolição destas taxas quando estão em causa casos urgentes, durante a noite, envolvendo crianças.

O documento aguarda neste momento o aval da comissão, para que possa ser assinado por residentes e fronteiriços, desde que tenham mais de 18 anos e estejam abrangidos pelo sistema social luxemburguês.

Sobre a taxa propriamente dita, e de acordo com o site do Sindicato das Farmácias, os serviços de urgência nas farmácias servem para assegurar a entrega de medicamentos 24 horas por dia, seja durante a semana, aos domingos ou feriados. Um serviço que pode, no entanto, ser taxado.

Se um utente se dirigir a uma farmácia de serviço durante os dias úteis, entre as 19:00 e as 22:00, fica sujeito ao pagamento de uma taxa de 5,78 euros. Entre as 22:00 e as 08:00, a taxa sobe para 12,71 euros.

Aos domingos e feriados, o acréscimo na fatura é de 5,78 euros, para o serviço prestado entre as 08:00 e as 19:00.

Redação Latina