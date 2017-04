Petição que quer mais luxemburguês e menos francês nas creches e ciclo 1 assinada por mais de 4.500 pessoas

Mais de 4.500 pessoas já assinaram a petição pública que reivindica mais luxemburguês e menos francês nas creches e nas turmas do ciclo 1 do ensino fundamental. O documento, que pode ser assinado até 24 de abril, será assim alvo de debate no Parlamento.

O autor da petição, Jacques Dahm, defende que os alunos devem ter bases sólidas língua principal para poderem, depois, prosseguir a aprendizagem de outros idiomas no ciclo 2.

O autor do documento refere que aos dois e três anos de idade as crianças não dominam nem a língua materna nem a segunda língua, já que se encontram numa fase permanente de aprendizagem. Ora, segundo Jacques Dahm, a introdução do francês – que funciona como segunda ou mesmo terceira língua – só vem complicar ainda mais essa tarefa.

A petição de Jacques Dahm é pelo menos a terceira petição pública sobre o papel do luxemburguês na sociedade lançada no espaço de poucos meses. As outras duas foram debatidas no Parlamento, levando o Governo a elaborar um plano nacional para promover o idioma de Dicks. Uma das medidas passa por reforçar o luxemburguês nos liceus públicos e escolas internacionais.

Entretanto, foi lançada na semana passada uma nova petição que, desta feita, exige que todos os profissionais do setor da saúde, desde médicos a enfermeiros, que trabalhem em clínicas e hospitais, falem luxemburguês.

Redação Latina