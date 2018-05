Petição quer motociclistas nas faixas de autocarros e táxis

Uma petição popular reivindica que os motociclistas possam circular nas faixas de transportes públicos.

O autor do documento, Bryan Fernandes, inspirou-se na regulamentação das grandes cidades na Áustria onde as faixas habitualmente reservadas a autocarros e táxis foram alargadas à circulação de motociclos. Algo que também acontece nas cidades portuguesas do Porto e de Lisboa.

O peticionário defende que se trata de uma proposta que visa melhorar a segurança rodoviária, uma vez que, segundo o mesmo, a medida permitiu reduzir o número de mortos de ‘motards’ na Áustria.

A petição está disponível no site do Parlamento ( www.chd.lu ). Se recolher pelo menos 4 500 assinaturas até ao próximo dia 5 de junho, haverá um debate público na Câmara dos Deputados, na presença do ministro das Infraestruturas, François Bausch.

Redação Latina