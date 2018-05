Petição quer proibir estaleiros móveis diurnos nas estradas do país

Proibir os estaleiros móveis nas autoestradas do país entre as 6:00 da manhã e as 20:00 é o objetivo de uma petição que ainda pode ser assinada até 5 de junho.

O texto já está, há um mês, no site da Câmara dos Deputados mas ainda ainda não ultrapassou a fasquia das 100 assinaturas.

O peticionário, Steve Kientz, argumenta que se os estaleiros móveis fossem proibidos durante o dia, o trânsito seria mais fluido, sobretudo nas horas de ponta.

A petição indica que há muitos engarrafamentos de manhã até às 10 horas, na hora do meio-dia, e novamente a partir das 15:00, que se prolonga até às 19:00. Quando há estaleiros a situação complica-se, uma vez que em muitos dos caso, uma das faixas está encerrada ao trânsito.

Steve Kientz acrescenta ainda, que para os automobilistas, é um desafio conduzir todos os dias nas estradas do país.

Para que este tema venha a ser debatido na Câmara dos deputados, é preciso recolher pelo menos 4.500 assinaturas.

Redação Latina