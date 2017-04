Petição reivindica luxemburguês obrigatório nas clínicas

Das oito petições que abriram esta semana para assinatura no site do Parlamento, há mais uma que se prende com a língua luxemburguesa. Desta vez, o peticionário reivindica que o luxemburguês seja obrigatório nas clínicas e nos hospitais.

Na prática, o cidadão Philipp Gérard, exige que todos os profissionais do setor da saúde, desde médicos a enfermeiros, que trabalhem em clínicas e nos hospitais do Grão-Ducado, falem luxemburguês. O autor da petição vai mais longe, querendo que esses profissionais passem com sucesso um teste de língua luxemburguesa, para provarem os seus conhecimentos do idioma de Dicks.

Na argumentação da petição, que tem número 767, pode ler-se que “há luxemburgueses que não compreendem bem ou nada de outras línguas para além do luxemburguês e que é essencial para esses pacientes sentir-se bem nos hospitais”. O peticionário sustenta ainda que “problemas de comunicação entre médicos e pacientes podem gerar más interpretações de doenças e do tratamento a seguir pelo paciente”. É uma questão de “interesse público”, conclui este cidadão.

Se a petição recolher 4.500 assinaturas até ao dia 22 de maio, o tema irá a debate no Parlamento, na presença dos impulsionadores da petição, dos deputados e do ministro da tutela.

Redação Latina