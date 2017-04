Petições sobre atendimento de crianças nos hospitais não recolheram assinaturas suficientes

As duas petições sobre o atendimento de crianças nos hospitais do país, lançadas há seis semanas no site do Parlamento, não conseguiram recolher assinaturas suficientes para levar os temas a debate. O prazo terminou à meia-noite.

A petição de Andrea Spigarelli, que reivindicava a criação de mais clínicas pediátricas no país – à semelhança da chamada Kannerklinik, em Strassen –, foi assinada por apenas 512 pessoas no site do Parlamento.

Um outro documento, de Steve Colin, que pedia menos tempo de espera para as crianças nos serviços de urgência, não conseguiu ultrapassar as 190 assinaturas, quando são exigidas, no mínimo, 4 500.

Entre os documentos cujo prazo para assinatura terminou à meia-noite, apenas um foi rubricado por mais de 4 500 pessoas. Trata-se da petição de Jacques Dahm, que reivindica mais luxemburguês e menos francês nas creches e nas turmas do ciclo 1 do ensino fundamental. O documento, que atingiu o objetivo há cerca de uma semana, foi subscrito por um total de 4 734 pessoas.

Redação Latina