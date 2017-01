Petições sobre língua luxemburguesa em debate hoje no Parlamento

É hoje. A Câmara dos Deputados acolhe esta tarde, a partir das 14:00, um debate público sobre a língua luxemburguesa e que surge na sequência de duas petições públicas.

Os autores dos dois documentos vão ter uma hora, cada, para expor as suas ideias. Depois haverá um debate público na presença dos deputados e do primeiro-ministro, Xavier Bettel

A primeira petição – que recolheu um número recorde de 14.700 assinaturas – reivindica que a língua luxemburguesa se torne na primeira língua administrativa do país. A outra exige precisamente o contrário.

Desde a criação do sistema de petição pública em março de 2014, mais de 400 documentos foram publicados no site da Câmara dos Deputados. 15 dessas petições deram origem a um debate público no Parlamento.