Petições pressionam políticos a corrigir «injustiças»

As petições de grupos de cidadãos são uma maneira de a sociedade civil luxemburguesa fazer ouvir a sua voz no parlamento, sobre os mais variados assuntos.

Neste momento há duas petições, em curso, que ainda podem ser assinadas até 22 de Maio.

A primeira é da autoria do cidadão português Claudio Nunes, que exige um aumento do orçamento do Estado, destinado a atletas de alta competição.

O signatário da petição 776 chama a atenção para o facto de muitos atletas e seus familiares serem forçados a suportar as respetivas despesas, com a competição, em torneios internacionais. Quando devia o Estado fazê-lo, na perspetiva do peticionário.

A outra petição tem mais a ver com a simplificação dos formulários da declaração de impostos, para adaptá-los melhor à inclusão de outros dados, fornecidos pelos contribuintes.

Para o peticionário Rolando Chou Rivero, os formulários devem-se ajustar mais à atual realidade fiscal, e incluir espaços para acrescentar dados complementares, relativos, por exemplo, a outras administrações.

Redação Latina