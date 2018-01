Philipe Coutinho no FC Barcelona por 160 milhões de euros

O futebolista internacional brasileiro Philippe Coutinho vai assinar contrato com o FC Barcelona por cinco épocas e meia, anunciou o clube espanhol, que poderá pagar ao Liverpool um valor até 160 milhões de euros (ME).

“O FC Barcelona e o Liverpool chegaram a acordo para a transferência de Philippe Coutinho. O jogador assinará um contrato para o que resta da temporada e para os próximos cinco anos, e terá uma cláusula de rescisão de 400 ME”, informou o ‘Barça’ em comunicado.

Os valores não foram revelados, mas os media ingleses e catalães falam de 120 ME fixos mais 40 ME por objetivos, o que faria de Coutinho o terceiro futebolista mais caro da história, depois de o Paris Saint-Germain ter dado 222 ME pelo brasileiro Neymar (ex-FC Barcelona) e 180 ME pelo francês Mbappé (ex-Mónaco).

Coutinho, de 25 anos, já tinha sido aposta forte dos espanhóis no verão, mas esbarraram nos 200 milhões pedidos pelos ‘reds’ ingleses.

Dos 40 milhões em bónus, os primeiros 19 serão pagos quando o futebolista cumprir os primeiros 100 jogos pelo Barcelona, cinco milhões logo após os 25 jogos iniciais, mais cinco no apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões das duas primeiras épocas e outros cinco em caso de vencer a competição.

Meses antes, depois de perder Neymar, os catalães já tinham pagado 105 milhões por Ousmane Dembélé aos alemães do Borussia Dortmund.

Andrés Iniesta, de 33 anos, poderá assim ter mais minutos de descanso, embora Coutinho não o possa substituir na ‘champions’, uma vez que já atuou pelo Liverpool, adversário do FC Porto nos oitavos de final.

Coutinho começou a jogar futebol no Vasco da Gama, no seu Rio de Janeiro: aos 18 anos foi para o Inter de Milão, onde esteve duas épocas, incluindo meio ano de empréstimo ao Espanyol de Barcelona, mudando-se para o Liverpool em janeiro de 2013.