PIB sobe 3,3% no primeiro trimestre de 2017

O Produto Interno Bruto do Luxemburgo (PIB) cresceu 3,3%, no primeiro trimestre deste ano, na comparação homóloga com o mesmo período do ano passado, de acordo com o Instituto Nacional da Estatística (STATEC).

Mesmo assim, o aumento é de apenas 0,1%, face ao trimestre anterior.

As mais valias das atividades financeiras e de seguros cairam 7,3%, do último trimestre de 2016, para o primeiro deste ano.

Em contrapartida, houve crescimento de 1,9% nos ramos do comércio, transportes, habitação e restauração, de 4,5%, nos serviços de apoio às empresas, e uma quebra de 5,2% na construção.

Por outro lado, registou-se, neste período, uma descida de 0,2%, no consumo das famílias, e uma subida de 0,1% nas despesas da administração pública.

Redação Latina