Pieca Levy quer ver mais portugueses no Festival do Cinema Brasileiro (C/ÁUDIO)

A diretora do Festival do Cinema Brasileiro espera que o público lusófono, em especial o português, esteja mais presente nesta edição do certame, que arranca hoje.

Em entrevista à Rádio Latina, Pieca Levy lançou um apelo aos portugueses, lembrando que o certame é um “momento de valorização da lusofonia”.

O Festival do Cinema Brasileiro completa este ano a sua sétima edição, esperando acolher 1.500 espectadores nos próximos dias. Apesar do apoio do Governo e de algumas empresas, Pieca Levy fala em dificuldades ao nível dos patrocínios. Diz que, muitas vezes, os projetos culturais acabam por passar para segundo plano.

O Festival do Cinema Brasileiro 2018 arranca mais logo, no cinema Kinepolis Kirchberg, às 19:00, com a projeção de “O filme da minha vida” (na foto), na presença do ator principal Johnny Massaro.

O cartaz desta edição é composto por nove filmes, que serão exibidos no Kinepolis Kirchberg, Ciné Utopia (Limpertsberg), Cinemateca (cidade do Luxemburgo), Ciné le Paris (Bettembourg) e Ciné Starlight (Dudelange).

Redação Latina (Foto: http://festivaldufilmbresilien.lu)