Pierre Gramegna encontra-se com homólogo britânico em Londres

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, inicia esta segunda-feira uma deslocação a Londres.

Na capital de Inglaterra, Gramegna irá reunir-se com o seu homólogo britânico, Philipp Hammond. Da agenda pouco se sabe, com o comunicado do Governo a adiantar apenas que os dois vão discutir os “temas da atualidade política”.

Além do encontro com Hammond, o governante luxemburguês tem também agendadas reuniões com “altos responsáveis do setor financeiro”.

Cabe também ao ministro luxemburguês das Finanças abrir a conferência annual da Associação Luxemburguesa dos Fundos de Investimento (ALFI).

O regresso ao Luxemburgo está agendado para quinta-feira.

Redação Latina