Pierre Gramegna na Índia para atrair novos investimentos

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, inicia hoje uma visita de trabalho de três dias à Índia, com o objetivo de atrair novos investimentos para o Luxemburgo.

Em Mumbai, capital económica da Índia, Gramegna vai participar na Assembleia-geral do Banco Asiático de Investimento para as infraestruturas, com um discurso baseado na inovação e nas finanças sustentáveis. O Luxemburgo foi, de resto, o primeiro país europeu a tornar-se membro desta instituição multilateral, fundada em 2015.

Da agenda do governante luxemburguês constam ainda reuniões com o ministro das Finanças da Índia e ainda com responsáveis do Banco Central.

À margem destes compromissos oficiais, Pierre Gramegna tem já marcadas reuniões com altos dirigentes indianos com vista a promover a praça financeira do grão-ducado.

