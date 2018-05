Pierre Gramegna na Jordânia

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, desloca-se hoje à Jordânia. A assembleia geral do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) é o motivo desta visita de trabalho, que termina na sexta-feira.

O evento reúne cerca de 2.000 participantes, sendo que no ano passado foi Pierre Gramegna quem presidiu a assembleia geral.

Com sede em Londres, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, fundado em 1991, usa instrumentos de investimento para ajudar a construir economias de mercado e democracias em 27 países da Europa Central à Ásia Central.

À margem deste encontro, o ministro das Finanças tem ainda reuniões bilaterais com responsáveis políticos e económicos, bem como com membros do BERD.

