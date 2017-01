Pierre Gramegna promove praça financeira no Japão e Hong Kong

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, inicia esta segunda-feira uma visita oficial ao Japão e a Hong Kong. A deslocação termina no sábado.

Em Tóquio, Gramegna irá reunir-se com o primeiro-ministro e ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, e com o presidente da liga de amizade Japão-Luxemburgo do Parlamento nipónico, Yoshimasa Hayashi.

Um dos pontos altos da agenda diz respeito à conferência organizada pela Associação luxemburguesa da Indústria de Fundos de Investimento (ALFI), que visa promover a praça financeira luxemburguesa.

Já em Hong Kong, Pierre Gramegna terá reuniões de trabalho com representantes de alto nível das autoridades locais. O programa inclui ainda uma visita ao Hong Kong SuperCharger Fintech Accelerator.

Na sexta-feira, dia 13, o ministro das Finanças participa numa conferência organizada pela ALFI em colaboração com a Associação de Fundos de Investimento de Hong Kong.