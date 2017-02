Pierre Gramegna saúda diretiva anti-evasão fiscal

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, saudou o acordo político alcançado na reunião do Ecofin, em Bruxelas, sobre a diretiva anti-evasão fiscal (ATAD 2).

Esta diretiva, que consiste num prolongamento da diretiva ATAD 1, “vem completar as disposições anti-evasão fiscal através de medidas que visam neutralizar os dispositivos híbridos nas relações com países terceiros”, explica em comunicado o Ministério das Finanças.

A diretiva sublinha a vontade da União Europeia de estar na linha da frente no que diz respeito à transposição das recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Reagindo ao acordo alcançado em Bruxelas, Pierre Gramegna sublinhou a “participação ativa” Luxemburgo, acrescentando que as novas regras “contribuem para uma fiscalidade mais justa” e “aumentam a coerência do sistema fiscal internacional, no interesse quer das empresas quer dos cidadãos”.

Redação Latina