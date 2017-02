Pisou traço contínuo e provocou acidente

Impaciente, um condutor optou por evitar uma fila de trânsito transpondo o traço contínuo e, por causa disso, provocou um acidente com alguma violência.

As imagens foram captadas na estrada M80, em Manchester (Reino Unido), no preciso momento em que o condutor que seguia no BMW vermelho, provavelmente farto de estar parado no trânsito, decidiu mudar de faixa sem se certificar se colocaria outras pessoas em perigo, optando por transpor a linha contínua que separa as faixas de rodagem.

Com a manobra provocou um acidente que, ao todo, envolveu 3 veículos e colocou muitos outros em risco.

Segundo o Daily Mail, o condutor do carro que provocou o acidente foi o único que ficou ferido com a colisão tendo sido transportado para o hospital não correndo risco de vida.

Veja o vídeo em baixo: