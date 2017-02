Pitbull lança “Options” com Stephen Marley

Pitbull lançou recentemente o mais recente single “Options” no qual participa Stephen Marley.

“Options” é a mais recente música que fará parte de Climate Change, o 10º álbum de estúdio do rapper, com data de lançamento anunciada para 17 de março.

Com este tema, contam-se seis singles já divulgados do próximo álbum, que contará com participações de vários artistas, como Flo Rida, Robin Thicke, Keisza, R Kelly, Jason Derulo, Jennifer Lopez ou Enrique Iglesias.

Ouça “Options” mais abaixo, recorde Greenlight (ft. Flo Rida, LunchMoney Lewis), Messin’ Around (ft. Enrique Iglesias) e Bad Man (ft. Robin Thicke, Joe Perry, Travis Barker):