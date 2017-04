Pitbull lança teledisco de “Bad Man”

Pitbull lançou, na passada quinta-feira (20/04), o vídeo oficial do single “Bad Man”.

O single saiu em fevereiro mas só agora ganhou teledisco. O vídeo [e single] conta com participações de Robin Thicke, do guitarrista dos Aerosmith, Joe Perry, e do baterista dos Blink-182, Travis Barker.

“Bad Man” pertence ao disco “Climate Change”, que inclui outros singles como “Messin’ Around”, Greenlight”, “Can’t Have” e “Options”, pode recordar as músicas aqui.

No início do mês, foram divulgadas as versões espanhola e inglesa de “Hey Ma”, que é banda sonora de “Velocidade Furiosa 8”, que pode recordar aqui.

Assista a “Bad Man” em baixo: