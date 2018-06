Placa de homenagem a Camille Gira é exibida este sábado

Uma placa em memória de Camille Gira vai ser ostentada amanhã, numa cerimónia oficial de adeus ao antigo secretário de Estado.

É o Governo que promove este gesto de homenagem ao ex-secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável.

A placa será afixada junto a uma árvore no átrio do Ministério de Estado, na cidade do Luxemburgo. É ali, naquele espaço, que as mais altas figuras do Estado vão prestar homenagem ao político ecologista cuja morte chocou o país, a 16 de maio último.

Recorde-se que o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável discursava no púlpito do Parlamento quando foi vítima de um ataque cardíaco fulminante.

A cerimónia tem início marcado para as 10:00, com a presença do chefe de Estado, Grão-Duque Henri, do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e do presidente da Câmara dos Deputados, Mars Di Bartolomeo.

Também será observado um minuto de silêncio, durante a cerimónia.

Embora o Governo não tenha justificado a opção por esta data de homenagem ao antigo secretário de Estado, sabe-se Camille Gira nasceu num dia 2 de junho. Faria 60 anos este sábado.

Redação Latina