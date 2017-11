Planeamento Familiar satisfeito com reembolso da pílula até aos 30 anos, mas exige mais

O serviço de Planeamento Familiar concorda com a decisão do Governo de reembolsar a pílula contracetiva para mulheres até aos 30 anos de idade, mas considera que “há ainda um longo caminho a percorrer” nesta matéria.

Em causa está a decisão tomada na última reunião de concertação social da Saúde (quadripartida), que permite às mulheres, até aos 30 anos, beneficiarem da comparticipação da pílula contracetiva, do anel vaginal, do adesivo contracetivo e do dispositivo intrauterino (DIU). Até aqui, o limite de idade era de 25 anos e não incluía o DIU.

Embora aumente para os 30 anos, o Planeamento Familiar considera o limite de idade insuficiente, lembrando que 38% das mulheres que recorrem à Interrupção Voluntária da Gravidez têm 30 anos ou mais. Cerca de 60% têm 25 ou mais.

A estrutura considera também que a comparticipação devia abranger outros métodos contracetivos, como por exemplo o implante hormonal.

Redação Latina