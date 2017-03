“Plano de ação para a língua luxemburguesa” apresentado esta semana

O chamado “plano de ação para a língua luxemburguesa” é apresentado esta semana aos membros de várias comissões parlamentares (Instituições, Petições, Cultura e Educação). A sessão está agendada para quinta-feira, na Câmara dos Deputados.

O plano foi anunciado pelo Governo no debate público, que teve lugar após o lançamento da petição de Lucien Welter, que reivindica que o luxemburguês seja a principal língua administrativa do país. O documento recolheu mais de 14 mil assinaturas, um número recorde desde a entrada em vigor do sistema de petição pública.

Ainda na quinta-feira, no Parlamento, a Comissão do Desenvolvimento Sustentável vai discutir o primeiro balanço do acidente ferroviário de 14 de fevereiro, perto de Dudelange, que fez um morto e dois feridos.

Redação Latina