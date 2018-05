‘Plano nacional sobre doenças raras’ lançado hoje

O Ministério da Saúde lança esta segunda-feira o primeiro ‘plano nacional de luta contra as doenças raras’. O lançamento acontece durante a tarde, numa sessão que junta médicos e dirigentes da associação das pessoas com doenças raras (ALAN), do Laboratório Nacional de Saúde (LNS) e do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), além da ministra da Saúde.

O objetivo principal do plano, que abrange o período 2018/2022, é garantir aos doentes o acesso aos cuidados de saúde, a diagnósticos adequados e a tratamentos de qualidade. Chegar ao diagnóstico correto demora, em média, cerca de cinco anos.

Com o novo plano nacional, cujos detalhes serão conhecidos hoje, o Executivo quer também que as vítimas de doenças raras tenham os mesmos direitos em matéria de seguro-doença e seguro-dependência.

Atualmente, o número de doenças raras identificadas varia entre 6.000 e 7.000, embora continue a aumentar, graças às novas tecnologias de análise genética, aos testes bioquímicos e aos diagnósticos. Para a maior parte destas patologias, não há cura.

Por cá, as doenças raras afetam um em cada 19 residentes, ou seja, cerca de 30.000 pessoas, segundo as estimativas da ALAN.

Redação Latina