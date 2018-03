Plano nacional de integração debatido hoje no Parlamento

O Parlamento luxemburguês discute hoje o próximo plano nacional de integração. O debate, em sessão plenária, surge a pedido da ministra da Família e Integração e é mais um elemento da grande consulta pública que o Governo decidiu lançar, no contexto da elaboração do projeto.

O plano de ação nacional de integração é um instrumento previsto na lei, para promover o acolhimento e integração dos estrangeiros no Luxemburgo.

Sabe-se que o plano abrange 13 ministérios, a ADEM, as comunas e os cidadãos, em geral.

Segundo dados revelados pela ministra Corinne Cahen, no início do deste mês, o futuro plano deverá ter em conta o “elemento novo” que é a chegada de requerentes de proteção internacional a que o país tem assistido desde 2015.

A governante também já fez saber que vai pedir o parecer do Conselho Nacional de Estrangeiros (CNE) sobre a matéria.

Corinne Cahen adiantou, ainda, que serão envolvidas, neste processo, cerca de 200 associações, além do CNE, e representantes do Syvicol e do Conselho Económico e Social.

A sessão plenária desta quinta-feira, na Câmara dos Deputados, tem início marcado para as 15:00.

Redação Latina