Está criado um braço de braço de ferro entre os sindicatos luxemburgueses e a direção do banco Credem Internacional.

Tudo isto porque a direção da multinacional, com sede em Itália, decidiu fechar a sucursal do Luxemburgo sem avançar com soluções para o futuro do pessoal.

Está comprometido o futuro de 15 funcionários, já que não há acordo entre as partes e o litígio foi remetido, na semana passada, para o serviço nacional de conciliação.

Redação Latina (Foto: Google Maps)