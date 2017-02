Polícia desvia-se de carro no último segundo

Aconteceu em Espanha, a polícia de trânsito estava a auxiliar 2 automobilistas encostados na berma de uma autoestrada, quando um carro completamente desgovernado, e a grande velocidade, embate violentamente no separador lateral a escassos metros de um dos agentes, que consegue desviar-se no último momento.

O veículo, fora de controlo, ainda atravessou três faixas de rodagem da autoestrada para ir embater no separador central, não causando mais nenhuma colisão com outros carros apesar de completamente atravessado nas vias. Apesar do aparato, não houve vítimas graves a registar.

As imagens falam por si, veja o vídeo em baixo: