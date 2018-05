Polícia interveio mais de 10.000 vezes em 2017 por causa de roubos

Em 2017, a polícia grã-ducal teve de intervir mais de 10.000 vezes devido a roubos, o que representa um aumento de 1,7% na comparação com o ano anterior.

Em 7.500 casos estiveram em causa os chamados ‘roubos simples’, ou seja, aqueles em que não há confronto direto com as vítimas. Os telemóveis e as carteiras são os objetos mais roubados, face à falta de vigilância por parte dos proprietários.

O roubo de combustíveis nas estações também é tido em conta na categoria dos ‘roubos simples’.

Redação Latina