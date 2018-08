Polícia lança caça ao homem em Colmar-Berg

A polícia luxemburguesa lançou esta manhã uma operação para tentar localizar um indivíduo, que fugiu às autoridades em Colmar-Berg. O homem terá fugido em direção a Cruchten.

A polícia indica que o homem fugiu depois de os agentes terem seguido a carrinha que conduzia, veículo que descreve como “suspeito”. Em causa está uma carrinha cor de vinho, com matrícula alemã (GEBT305).

O automobilista foi mandado parar em Colmar-Berg, na rue d’Ettelbruck, local onde terá abandonado a viatura. Os agentes detiveram dois dos três ocupantes do veículo e apreenderam uma scooter sem matrícula e com chave. Razão que leva a polícia a suspeitar que os indivíduos tenham cometido um assalto.

No comunicado divulgado à comunicação social, a polícia pede a eventuais testemunhas que entrem em contacto com as autoridades através do número de telefone 113.

Redação Latina