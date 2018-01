Polícia lusodescendente condecorado pelo Governo português

O cidadão luxemburguês de 2017 vai ser condecorado pelo Governo português. Ao que a Rádio Latina apurou, Davide Sousa, o agente policial, com ascendência portuguesa, vai ser distinguido no dia 12 deste mês.

O lusodescendente vai receber a medalha, no Luxemburgo, das mãos do Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. A secretaria de Estado confirma a deslocação de José Luís Carneiro ao grão-ducado, mas remete para “mais tarde” o anúncio da agenda.

Davide Sousa tem 41 anos, nasceu no Luxemburgo e foi forçado a abdicar da nacionalidade portuguesa para ingressar na polícia luxemburguesa.

Na altura, ainda não existia uma lei sobre a dupla nacionalidade como a atual. Os pais de Davide Sousa são naturais de Bustelo, em Chaves.

O agente policial recebeu, em novembro do ano passado, o Prémio Cidadão Europeu do Ano 2017, atribuído pelo Parlamento Europeu para recompensar cidadãos com atividades excecionais.

Concretamente, o agente lusodescendente desmontou um esquema de fraude, no qual pessoas usavam moradas fictícias no Luxemburgo para receber subsídios indevidos do Estado luxemburguês.

David Sousa levou a cabo esta investigação durante grande parte do seu tempo livre.

Redação Latina (Foto: Policia grã-ducal)