Polícia luxemburguesa intervém mais de 60 vezes por mês em casos de violência doméstica (C/ÁUDIO)

A polícia luxemburguesa intervém, em média, cerca de 66 vezes por mês em casos de violência doméstica. Embora o flagelo também afete os homens, as mulheres continuam a ser, sem qualquer margem para dúvidas, as principais vítimas.

Para Danielle Becker, presidente da secção luxemburguesa da associação Zonta International, os números são gritantes, num país tão pequeno como o Luxemburgo.

Escutada pela Rádio Latina, à margem do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as mulheres, que se assinala amanhã, Danielle Becker sublinhou que a violência é uma pandemia, que não tem fronteiras, religião, etnia, classe social ou económica.

A presidente da Zonta International Luxemburgo – associação que tem como objetivo melhorar o estatuto da mulher em várias áreas – aproveita ainda para apelar às vítimas de violência para que não fiquem caladas.

Alertar para a violência contra as mulheres e dar voz às vítimas é o objetivo da ‘Orange Week’, a primeira semana nacional de sensibilização sobre o flagelo. Para amanhã, a partir das 11:00, está agendada uma marcha de sensibilização, que vai percorrer as ruas entre o Glacis e o Parlamento, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina