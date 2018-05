Polícia não tem registo de entradas clandestinas de imigrantes através do aeroporto

A polícia luxemburguesa não tem registo de entradas clandestinas de imigrantes em território nacional através do aeroporto do Findel, desde que foi reforçado o controlo das principais rotas de imigração ilegal com destino a Europa. A garantia é do ministro da Segurança Interna, Étienne Schneider.

A pedido do deputado Gusty Graas, do Partido Democrático (DP), o ministro adiantou porém que “a entrada no país foi recusada a cinco pessoas, visto que não preenchiam as condições necessárias”. Uma pessoa apresentou-se à Direção da Imigração, submetendo o pedido de asilo. Casos que as autoridades não encaram como “entradas clandestinas” e sobre os quais o ministro não presta mais explicações.

Os esclarecimentos de Schneider surgem em resposta a questões levantadas pelo deputado liberal, ao fazer referência à situação na Alemanha, onde se tem constatado um aumento das chegadas ilegais por via aérea.

Questionado também sobre se o Governo tenciona reforçar os controlos no aeroporto para evitar o fenómeno, o ministro da Segurança Interna adianta que o Serviço de Controlo do Aeroporto atingirá ainda este ano, em outubro, o número de efetivos recomendado aquando da última avaliação.

Étienne Schneider acrescenta que a polícia luxemburguesa ficará encarregada de disponibilizar efetivos para os períodos de forte afluência, de forma a minimizar os tempos de espera devido aos controlos de passaporte.

Redação Latina