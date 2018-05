Polícia: Vários empresários estão a receber cartas fraudulentas

A polícia grã-ducal teve conhecimento de uma fraude que está a afetar empresas com sede no Luxemburgo. Segundo as autoridades, várias sociedades têm recebido nos últimos dias cartas falsas, que informam os empresários de que têm de fazer um pagamento.

Fazendo referência a uma alegada diretiva europeia, a carta indica que as empresas devem inscrever-se numa suposta lista, inscrição essa que pressupõe então o pagamento de uma determinada quantia.

A polícia alerta que se trata de uma fraude e que não há diretiva europeia que estipule o pagamento de uma verba para constar de uma tal lista, acrescentando que as notificações deste tipo devem ser ignoradas.

Os empresários que foram vítimas desta fraude devem contactar a polícia.

Redação Latina